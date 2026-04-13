Domani sera alle 21:00, su TeleclubItalia (canale 77), andrà in onda uno speciale dedicato alla

Giugliano. Domani, martedì 14 aprile 2026 alle ore 21:00, sarà trasmesso lo speciale su TeleclubItalia, canale 77 dedicato alla storica Paranza Pistola e all'Associazione Vecchia Tammurriata Giuglianese. Un viaggio nel cuore della tradizione giuglianese e della sua antica tammurriata. Rivivremo i momenti più emozionanti della benedizione del carro e il suggestivo arrivo dei fujenti della Madonna dell'Arco, la domenica di Pasqua in via Pagliaio del Monaco, storico luogo di partenza della paranza. Testimonianze e impressioni nell'appuntamento imperdibile con le radici e la cultura della nostra terra.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano, “vecchia tammurriata giuglianese”: domani su TeleclubItalia lo speciale sulla “Paranza Pistola”

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Cuore Gialloblù torna su Teleclubitalia: ogni martedì la voce dei tifosi del GiuglianoQuesta sera torna in onda “Cuore Gialloblù”, la storica trasmissione dedicata ai tifosi del Giugliano Calcio, in diretta su Teleclubitalia, canale 77.