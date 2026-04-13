Giugliano vecchia tammurriata giuglianese | domani su TeleclubItalia lo speciale sulla Paranza Pistola

Da teleclubitalia.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera alle 21:00, su TeleclubItalia (canale 77), andrà in onda uno speciale dedicato alla

Giugliano. Domani, martedì 14 aprile 2026 alle ore 21:00, sarà trasmesso lo speciale su TeleclubItalia, canale 77 dedicato alla storica Paranza Pistola e all'Associazione Vecchia Tammurriata Giuglianese. Un viaggio nel cuore della tradizione giuglianese e della sua antica tammurriata. Rivivremo i momenti più emozionanti della benedizione del carro e il suggestivo arrivo dei fujenti della Madonna dell'Arco, la domenica di Pasqua in via Pagliaio del Monaco, storico luogo di partenza della paranza. Testimonianze e impressioni nell'appuntamento imperdibile con le radici e la cultura della nostra terra.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

giugliano vecchia tammurriata giuglianese domani su teleclubitalia lo speciale sulla paranza pistola
© Teleclubitalia.it - Giugliano, “vecchia tammurriata giuglianese”: domani su TeleclubItalia lo speciale sulla “Paranza Pistola”

Leggi anche: Giugliano, “vecchia tammurriata giuglianese”: domenica l’evento della ‘paranza Pistola’

Cuore Gialloblù torna su Teleclubitalia: ogni martedì la voce dei tifosi del GiuglianoQuesta sera torna in onda “Cuore Gialloblù”, la storica trasmissione dedicata ai tifosi del Giugliano Calcio, in diretta su Teleclubitalia, canale 77.

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.