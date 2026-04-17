Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane gli appuntamenti in Liguria

In Liguria si svolge la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane, un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’importanza dell’educazione e della formazione dei cani. Durante questa giornata si organizzano diversi appuntamenti e iniziative volte a promuovere un rapporto più responsabile e sicuro tra persone e animali domestici. L’obiettivo principale è favorire un’educazione che favorisca il benessere degli animali e la prevenzione di problemi comportamentali.

Ripensare a un modello di società più responsabile e sicura nella relazione con il cane, valorizzando la centralità della leva dell’educazione e, di conseguenza, l’attenzione alla formazione caratteriale dell’animale, la prevenzione dei problemi comportamentali, il miglioramento dei livelli di.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, ecco tutti gli appuntamenti a Latina nel week endIn questo week end, in occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: IN TOSCANA TORNA LA GIORNATA NAZIONALE DELL’EDUCAZIONE DEL CANE; Made in Italy, il MIM celebra la giornata nazionale: scuole protagoniste tra concorsi e laboratori; Torna la Giornata Nazionale dell’Educazione del Cane: centri cinofili aperti per promuovere l'educazione degli amici a quattro zampe; GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA COSCIENZA. Giornata nazionale di educazione del cane, nel savonese tappa a Cairo MontenotteGiornata nazionale di educazione del cane, nel savonese tappa a Cairo Montenotte ... msn.com Misano, giornata dell’educazione del cane: incontri e passeggiata didatticaDomenica 19 aprile al comitato di Santa Monica appuntamento aperto a tutti per promuovere cultura cinofila, sicurezza e benessere animale nell’ambito dell’iniziativa nazionale ThinkDog ... altarimini.it Nella Giornata nazionale della persona mielolesa ospite il testimonial di parapadel in carrozzina, Pippo Galliano - facebook.com facebook Porte aperte al Dipartimento per la Giornata Nazionale del Made in Italy! Grazie agli studenti e alle studentesse del Convitto Nazionale di Roma per le domande, l'interesse, la partecipazione e i sorrisi. #giornatamadeinitaly26 x.com