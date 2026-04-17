Giornata internazionale dell' ostetrica | incontro a Borgomanero per conoscere ancora meglio la figura

In occasione della Giornata internazionale dell’ostetrica, si è tenuto un incontro a Borgomanero dedicato alla figura professionale. L’evento ha avuto lo scopo di approfondire le competenze e le attività delle ostetriche, che si occupano delle donne in diverse fasi della vita. La giornata viene celebrata ogni anno a livello globale per mettere in luce il ruolo di queste professioniste nel settore sanitario.

Torna puntuale anche quest’anno la Giornata internazionale dell’ostetrica per celebrare il ruolo rilevante delle professioniste che si occupano della donna durante l'intero ciclo di vita; è il giorno riconosciuto a livello internazionale per evidenziare il lavoro e per ampliare la conoscenza di.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate La prima Giornata Internazionale dell'AmatricianaIl 6 marzo Amatrice celebra la prima giornata internazionale dell'Amatriciana e amplia i festeggiamenti anche al 7 e all'8 marzo. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Giornata internazionale dell’ostetrica. 20 aprile presentazione delle iniziative ULSS 9 Scaligera; Giornata Internazionale dell’Ostetrica, un incontro per valorizzare la professione. Giornata internazionale dell’ostetrica. Fnopo: Cure ostetriche, miglior garanzia dei buoni esiti di salute delle donneLa Federazione: Le sfide che la professione deve affrontare sono tante: dalla denatalità, alla diffusione delle malattie sessualmente trasmissibili, la promozione di sani stili di vita, sessualità e ... quotidianosanita.it Giornata internazionale ostetriche. Fnopo: Ostetriche, una soluzione anche per il climaLa Confederazione Internazionale delle Ostetriche (ICM) ha deciso di dedicare la Giornata internazionale 2024 (che si celebra il 5 maggio) al cambiamento climatico, tra le più grandi sfide del nostro ... quotidianosanita.it Il 17 aprile è la Giornata Internazionale di Solidarietà con i Prigionieri Palestinesi. Il 17 aprile 1971 Mahmoud Bakr Hejazi fu rilasciato nel primo scambio di prigionieri tra Israele e Palestina e, nel 1974, il Consiglio Nazionale Palestinese ha ufficialmente desig x.com Oggi, 17 aprile, si celebra la Giornata Internazionale dell’Haiku Una forma poetica essenziale, nata in Giappone e resa celebre da Matsuo Basho, capace di racchiudere emozioni profonde in pochi versi. L’haiku ci insegna a fermarci, osservare e cogliere la b facebook