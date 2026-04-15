Gioco d’azzardo | 400 in trattamento nella rete della dipendenza anche i ventenni

A Lecce e nella provincia, circa 400 persone sono in trattamento per problemi legati al gioco d’azzardo patologico. Negli ultimi anni, si è osservato un aumento dei casi tra i giovani, inclusi i ventenni, che si sono rivolti ai servizi sanitari per affrontare questa dipendenza. La presenza di soggetti di diverse età indica un fenomeno che coinvolge un’ampia fascia della popolazione.

LECCE - Sono circa 400, tra Lecce e provincia, le persone attualmente in trattamento per gioco d’azzardo patologico, con un coinvolgimento che negli ultimi anni ha iniziato a riguardare anche i più giovani, compresi i ventenni. Un fenomeno tutt’altro che marginale anche perché le situazioni note.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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