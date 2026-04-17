Giganti nei guai | chi sta peggio?

Le notizie di oggi si concentrano sulle difficoltà di alcune grandi aziende del settore. Le analisi recenti mostrano come molte di queste siano state inserite in classificazioni di Prima e Seconda divisione, suscitando discussioni tra esperti e addetti ai lavori. La situazione attuale ha riacceso l’attenzione sui bilanci e sui risultati delle società coinvolte, evidenziando un quadro complesso e in continua evoluzione.

2026-04-17 12:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: Uno sguardo a classificazione in Prima e Seconda divisione Fa esplodere il rispetto per i libri di storia. La stagione entra nel ‘Zona Luis Aragonés’, quegli ultimi giorni in cui tutto è in gioco. Questa campagna dimostra che la tradizione è inutile quando si tratta di permanenza. In primo luogo, Valencia, Siviglia e Atletico flirtano con il dramma. In Seconda, Saragozza, Cadice e Valladolid amano il freddo. Un Siviglia travolto. Il Siviglia è sedicesimo con 34 punti, a due dalla retrocessione diretta. Quelli del Nervión non hanno ammortizzatori in una stagione che prevede il cambio di allenatore, Luis García Plaza per Almeyda.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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