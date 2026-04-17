Al Teatro CortéSe prosegue, con passo coerente, una stagione artistica che sembra voler restituire al palcoscenico il respiro autentico della memoria e della parola. Sabato 18 aprile alle ore 21 e domenica 19, con doppio appuntamento alle 18 e alle 20.30, sarà Gianni Caputo a guidare il pubblico in un itinerario denso di suggestioni, con “Quanno pazziavo ’o strummolo”, progetto di cui firma drammaturgia e visione. Non si tratta di una semplice antologia, ma di un attraversamento emotivo e culturale nell’universo poetico e musicale di Raffaele Viviani, scandito da versi e canzoni che si fanno carne viva, intrecciati a squarci della sua biografia e ai luoghi che ne custodiscono ancora l’eco.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gianno Caputo al Teatro CortéSe con Viviani in Quanno pazziavo ‘o strummolo

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