Al Grande Fratello VIP, Antonella Elia ha annunciato di aver deciso di non rispondere più alle provocazioni delle altre concorrenti. Dopo aver affrontato diverse polemiche e attacchi, l’ex opinionista ha scelto di isolarsi e mantenere il silenzio come unica strategia nel corso del programma. La sua decisione si è manifestata nel modo in cui gestisce i confronti con le altre coinquiline, evitando risposte e confronti diretti.

Tra polemiche e attacchi delle altre coinquiline, Antonella Elia al Grande Fratello VIP ha deciso di non reagire più e affidarsi al silenzio come unica strategia nel gioco. Antonella Elia nei giorni scorsi si è ritrovata al centro di numerose critiche mosse da alcune coinquiline del Grande Fratello Vip, e ha scelto di reagire mantenendo il silenzio. A poche ore dalla messa in onda della decima puntata del reality show, in un momento di confronto con Renato Biancardi e Nicolò Brigante, ha spiegato le ragioni del suo comportamento e la sua decisione di non alimentare ulteriori polemiche. Critiche nella Casa ad Antonella Elia Nel corso della permanenza nella Casa, Antonella si è trovata a fronteggiare diversi commenti negativi, in particolare da parte di Alessandra Mussolini e Paola Caruso.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip, Antonella Elia cambia strategia: “Non rispondo più e mi isolo”

Grande Fratello Vip, Antonella Elia sbotta contro Alessandra Mussolini

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