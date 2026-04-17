Le indagini sul caso di Garlasco si avvicinano alla conclusione, con l'ultima consulenza genetica richiesta dalla Procura di Pavia. Questa consulenza sarà affidata a un noto genetista forense, Carlo Previderè, e rappresenta l’ultimo step previsto nelle verifiche investigative. Finora sono stati svolti vari accertamenti, e questa nuova analisi potrebbe fornire ulteriori elementi utili per chiarire la vicenda.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco sono alle battute finali. All'appello mancherebbe un'ultima consulenza che la Procura di Pavia ha affidato al noto genetista forense Carlo Previderè. L'indiscrezione è emersa nel corso di Mattino Cinque, il programma di approfondimento condotto dal giornalista Alessandro Vecchi e da Federica Panicucci. Secondo quanto riferito dall'inviato del programma a Garlasco, Emanuele Canta, si tratterebbe di “una consulenza importante” di cui “si attendono i risultati”. “Non è noto l'oggetto che il genetista ha indagato e su cui sta studiando. - ha precisato ancora Canta nel corso del collegamento - Certo è che si tratta di un elemento forte, questo è importante sottolinearlo”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, chiesta "un'altra consulenza genetica". Dove puntano le indagini

Garlasco: depositata la consulenza Cattaneo - Storie italiane 24/02/2026

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