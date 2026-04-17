Gabbia rivela il segreto di Modric | la lezione di un fuoriclasse

Il difensore del club rossonero ha parlato dell’esperienza accumulata durante l’anno passato condividendo lo spogliatoio con il centrocampista croato. In un’intervista, Gabbia ha descritto il rapporto con Modric e ha rivelato alcuni dettagli sulla sua influenza e sul modo in cui il calciatore ha trasmesso i suoi insegnamenti. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulla dinamica tra i due e sull’impatto del giocatore straniero sulla squadra.

Il difensore rossonero Matteo Gabbia ha recentemente condiviso riflessioni profonde sul legame instauratosi con Luka Modric dopo un intero anno di collaborazione nello stesso spogliatoio. Il calciatore ha descritto l’impatto che la presenza del croato ha avuto sulla sua crescita professionale all’interno della squadra guidata da Max Allegri. L’eredità di un campione nel cuore del Milan. Per Matteo Gabbia, condividere il campo con Luka Modric rappresenta un privilegio che pochi atleti possono vantare nella propria carriera. Il difensore ha sottolineato come la grandezza dell’esterno non si limiti solo al talento tecnico, ma si manifesti in ogni singolo gesto quotidiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gabbia rivela il segreto di Modric: la lezione di un fuoriclasse Notizie correlate Milan, Gabbia rivela: «Allegri un fuoriclasse, tutto il gruppo vuole la sua permanenza! Crisi? Non è una questione di moduli, vi spiego»Mercato Udinese: decisione presa sul riscatto di Zaniolo! Il presidente Soldati ha fatto un annuncio importantissimo Chelsea, rinnovo stellare per... Milan, Bartesaghi: “Gabbia la guida, Maignan il leader. Su Rabiot e Modric dico …”Ha esordito presto, in Prima Squadra con il Milan, il giovane difensore Davide Bartesaghi.