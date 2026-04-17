FVG | il modello cooperativo spinge l’agroalimentare a 534 milioni

Nella sala della Cantina Rauscedo a Codroipo si è tenuta l’assemblea regionale di Fedagripesca FVG, durante la quale si è concluso il mandato dell’attuale presidente e si è deciso il cambio alla guida della federazione dell’agroalimentare e della pesca di Confcooperative. Il modello cooperativo continua a sostenere lo sviluppo del settore, che ha raggiunto un valore di 534 milioni di euro.

A Codroipo, presso la sala della Cantina Rauscedo, si è conclusa l’assemblea regionale di Fedagripesca FVG che ha sancito il passaggio di consegne alla guida della federazione dell’agroalimentare e della pesca di Confcooperative. L’incontro ha permesso di presentare i dati del report elaborato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, delineando un quadro in cui la cooperazione gioca un ruolo sistemico per l’economia del Friuli Venezia Giulia. L’architettura economica del comparto agricolo e della pesca regionale. I numeri emersi dall’analisi accademica presentata durante l’assemblea confermano come il modello cooperativo rappresenti una spina dorsale per la produzione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - FVG: il modello cooperativo spinge l’agroalimentare a 534 milioni Notizie correlate Il modello cooperativo leva strategica per l’agroalimentare tra terra e mare, focus a SalernoSi terrà martedì 3 marzo 2026, alle ore 15, a Salerno, alla Camera di commercio di Salerno, nel Salone Antonio Genovesi di via Roma 29, il convegno... Sicilbanca: prima in Sicilia, il modello cooperativo vinceL’Atlante delle Banche Leader 2026 ha posizionato SICILBANCA al primo posto tra le tredici banche con sede legale nell’Isola, confermando la sua... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Il palazzetto dell’ASU diventa Pala 360: la partnership con Banca 360 FVG. Armando Spagnolo eletto presidente Fedagripesca FVGIl sistema della cooperazione agricola in Friuli Venezia Giulia conferma il proprio ruolo centrale nello sviluppo del comparto agroalimentare regionale. È quanto emerge dai primi risultati del report ... triestecafe.it Il dibattito sulla programmazione sanitaria in FVG: un modello da proseguire?In Friuli Venezia Giulia si dovrà sviluppare un maggior impegno in campo assistenziale, per ottenere accertamenti in tempi brevi, interdisciplinarietà, riduzione delle liste di attesa. E non credo ... quotidianosanita.it