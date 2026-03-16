Sicilbanca si conferma come la banca leader in Sicilia, secondo l’Atlante delle Banche Leader 2026, che l’ha posizionata al primo posto tra le tredici banche con sede nell’isola. La classifica evidenzia il ruolo predominante di questa banca nel sistema finanziario regionale. La posizione riconosce il modello cooperativo adottato, che si distingue nel panorama locale.

L’Atlante delle Banche Leader 2026 ha posizionato SICILBANCA al primo posto tra le tredici banche con sede legale nell’Isola, confermando la sua leadership nel sistema creditizio regionale. Questo riconoscimento, basato sui bilanci del 2024, evidenzia come l’istituto abbia ottenuto il punteggio sintetico più elevato nella valutazione complessiva, superando i parametri di solidità patrimoniale e redditività. La classifica è stata elaborata analizzando 342 banche attive in Italia, tra cui circa 220 istituti di credito cooperativo, utilizzando criteri uniformi per garantire una comparazione obiettiva dei risultati economico-finanziari. Il successo registrato non è casuale ma rappresenta il culmine di un percorso di crescita costante, dove l’impegno quotidiano del personale si traduce in dati tangibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilbanca: prima in Sicilia, il modello cooperativo vince

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