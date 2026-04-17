Futuro del Ridolfi Cna preme sull' attuazione della nuova legge | Dalle intenzioni si passi ai fatti

Dopo l’approvazione in assemblea legislativa della nuova legge regionale sulla rete aeroportuale emiliano-romagnola, Cna Forlì-Cesena chiede che si passi dalla fase delle intenzioni a quella dell’attuazione concreta. La questione riguarda in particolare il futuro dell’aeroporto di un’area specifica, con l’associazione che si impegna affinché siano adottate misure pratiche per sviluppare e valorizzare la struttura. La richiesta si inserisce nel dibattito sulla gestione e sul potenziamento delle infrastrutture aeroportuali locali.

L'approvazione in Assemblea Legislativa della nuova legge regionale sulla rete degli aeroporti emiliano-romagnoli ha suscitato l'interesse anche di Cna Forlì-Cesena. Il riconoscimento di una visione coordinata tra gli scali di Bologna, Rimini, Parma e Forlì “rappresenta un passaggio fondamentale.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Febbraio a Padova: quando la salute passa dalle intenzioni ai fattiQuando la tecnologia semplifica davvero la salute, con meno complicazioni e maggiore chiarezza. Anche Cna dice no alla nuova legge: "Contiamo sull’aiuto della Regione"Anche se la ‘legge sulla montagna’ ha avuto un impatto minore sui Comuni bolognesi rispetto all’ipotesi iniziale, Cna resta comunque contraria a... Panoramica sull’argomento Si parla di: Legge sugli aeroporti, Rinnoviamo Forlì: Bene il ruolo dell'Università, ora serve un piano industriale credibile. Cna, decalogo per le imprese del futuroDobbiamo pensare un futuro diverso. È tempo di mettere al centro la sostenibilità e la responsabilità sociale delle imprese, sapendo che la ricerca di un nuovo futuro richiede impegno e coraggio. ilrestodelcarlino.it Energia, transizione e ambiente Cna guarda al futuro del territorioIeri mattina all’assemblea provinciale dell’associazione di categoria sono state lanciate diverse proposte. Benatti: Grande attenzione a capitale umano e digitale. Govoni: Imprese al centro delle ... ilrestodelcarlino.it