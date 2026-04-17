"Future Female. Welfare e sostenibilità del lavoro al femminile”. È arrivato alla quinta edizione l'evento, dedicato alle imprese che si sono particolarmente distinte per aver adottato politiche di welfare al femminile realmente efficaci, si è svolto nella prestigiosa cornice di Villa Colle Del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Notizie correlate

Sannio Top Wines, al Museo del Sannio premiate le eccellenze delle cantine sanniteDoppio, prestigioso riconoscimento per la Cantina del Taburno e La Fortezza all’iniziativa Sannio Top Wines, che ha premiato le aziende sannite...

Una raccolta di contenuti

Argomenti più discussi: Future Female: premiate le eccellenze del lavoro al femminile; Future Female 2025: in Umbria premiate 21 aziende per welfare e parità di genere; Future Female: la premiazione; Giovedì 16 Aprile la V° Edizione del Premio regionale Future Female. Welfare e sostenibilità del Lavoro femminile.

Oggi nella prestigiosa Villa del Colle del Cardinale la premiazione della V edizione di Future Female, il premio dedicato al welfare al femminile organizzato dalla Consigliera di Parità della Regione Umbria con Sovrapensiero. A Umbria e Cultura la menzione facebook