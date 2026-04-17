Fusione Atp-Amt | per le fiamme gialle falso di Bucci su due delibere ma reato prescritto

La Guardia di Finanza di Genova ha approfondito un'inchiesta riguardante una fusione tra due aziende pubbliche. Nel corso delle indagini, è stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico per due delibere approvate dalla Città metropolitana nel novembre del 2018, che prevedevano il trasferimento di 2 milioni di euro a una partecipata. Tuttavia, il reato risulta prescritto e non si procede più.

La guardia di finanza di Genova ipotizza il reato di falso ideologico in atto pubblico in relazione a due delibere approvate dalla Città metropolitana il 7 novembre 2018 sul trasferimento straordinario di 2 milioni di euro alla partecipata Amt, indicando tra i soggetti consapevoli della reale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Caso Buscemi: reato di stalking prescritto, ma dovrà risarcire la ex compagnaPisa, 1 aprile 2026 – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'attore, regista ed ex assessore al Comune di Pisa, Andrea Buscemi, sancendo... Cane maltrattato, nessun colpevole: "Reato prescritto"E’ passato troppo tempo da quando il reato contestato sarebbe stato commesso tanto che si è prescritto. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Amt-Atp, la Finanza segnala Bucci. Fornì informazioni false al consiglio comunale; Guardia di Finanza: dichiarazioni Bucci su fusione Amt - Apt potenzialmente non veritiere; Tpl, Natale: Il sistema rischia di fermarsi: coperture per quattro mesi e fusione Amt-Atp sotto indagine; Garbatella, incendio in casa per una lavatrice difettosa: evacuato il palazzo. Fusione Amt-Atp, Bucci si salva dall’accusa di falso grazie alla prescrizioneIn una riunione di Città Metropolitana disse: Questi milioni non vanno ad Amt lo sapete tutti, vanno ad Atp, ma devono passare di qua. Il consulente della ... genova.repubblica.it Bucci: Questi due milioni non sono per Amt, vanno ad AtpI dettagli dell’informativa, allegata agli atti dell’inchiesta sulla fusione Amt-Atp, sull’ipotesi di falso formulata dalla Guardia di finanza nei confronti ... ilsecoloxix.it Servono maggiori risorse per il Trasporto Pubblico Locale. La Giunta racconta una realtà lontana dai fatti: nessun anticipo delle risorse del 2026. Siamo preoccupati per quanto sta emergendo dall’indagine che riguarda la fusione AMT-ATp. Il sistema rischia di - facebook.com facebook