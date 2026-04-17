Fusione Atp-Amt | per le fiamme gialle falso di Bucci su due delibere ma reato prescritto

Da genovatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza di Genova ha approfondito un'inchiesta riguardante una fusione tra due aziende pubbliche. Nel corso delle indagini, è stato contestato il reato di falso ideologico in atto pubblico per due delibere approvate dalla Città metropolitana nel novembre del 2018, che prevedevano il trasferimento di 2 milioni di euro a una partecipata. Tuttavia, il reato risulta prescritto e non si procede più.

La guardia di finanza di Genova ipotizza il reato di falso ideologico in atto pubblico in relazione a due delibere approvate dalla Città metropolitana il 7 novembre 2018 sul trasferimento straordinario di 2 milioni di euro alla partecipata Amt, indicando tra i soggetti consapevoli della reale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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