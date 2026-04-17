Furto nel parcheggio del supermercato poi la folle fuga e lo schianto

Una banda di ladri ha tentato di scappare a tutta velocità dopo aver rubato borse e cellulari nel parcheggio di un supermercato. La fuga attraverso le strade della Franciacorta si è conclusa con uno schianto contro un muretto, mentre alcuni dei componenti erano senza patente e portavano ancora la refurtiva con sé. L’incidente ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini.

Fuga a tutta velocità per le strade della Franciacorta, senza patente e con la refurtiva ancora in tasca: è finita con uno schianto contro un muretto la corsa di una banda di ladri specialisti nell'arraffare borse e cellulari con la tecnica della monetina.Tutto è iniziato nella mattinata di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Furto con la tecnica delle monetine a Massa Lombarda, poi la fuga folle e lo schianto: 35enne arrestatoEseguito un arresto dai Carabinieri a Massa Lombarda (Ravenna), dove un cittadino straniero di 35 anni è stato fermato per resistenza a Pubblico... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Furto nel parcheggio del supermercato, poi la folle fuga e lo schianto - BresciaToday; Furto ai bagni del parcheggio Cavallotti, scassinato il pannello elettronico per pochi spiccioli; La truffa della monetina nel parcheggio del centro commerciale, denunciato un 36enne; Furti a catena nel parcheggio Gtt del Gerbido, auto dei dipendenti nel mirino di una banda. Furti a catena nel parcheggio Gtt del Gerbido, auto dei dipendenti nel mirino di una bandaUna sequenza ormai sistematica, che si ripete da mesi e che ha trasformato il parcheggio del deposito Gerbido del Gtt in un bersaglio costante. Auto rubate durante i turni di lavoro, utilizzate per co ... torinoggi.it Furto all’Esselunga di Legnano: ladri scoperti con lo zaino pieno di alcolici, arrestati nel parcheggioDue uomini sono stati arrestati a Legnano dopo aver rubato numerose bottiglie di alcolici all’interno del supermercato ... legnanonews.com Parla una delle vittime della rapina alla Credit Agricole "Non è possibile che alcune cassette erano al di fuori degli armadi blindati, credo che se hanno fatto un furto del genere è perché sapevano che era facile attaccare delle cassette di sicurezza". A parlare è facebook La Osoppo e il caveau del Tribunale, le rapine della storia. Gli italiani dietro al maggior furto di diamanti di sempre #ANSA ansa.it/sito/notizie/c… x.com