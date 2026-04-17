Fuori da tutto | i club come l' Italia stanno a guardare il bello degli altri

Le squadre dei principali campionati europei come Premier League, Liga e Bundesliga stanno ottenendo risultati di rilievo, con molte squadre che dimostrano grande talento e successo nelle competizioni internazionali. Dal 1996, l’Italia ha conquistato solo tre Champions League, evidenziando una difficoltà nel mantenere il passo con le altre leghe. Questa situazione mette in luce una differenza di rendimento a livello europeo, lasciando il nostro calcio spesso in disparte rispetto alle grandi potenze del continente.

Mai come in questa Champions le semifinali sono le specchio della realtà, del nuovo ordine europeo. Psg-Bayern e Atletico-Arsenal. Una francese, una tedesca, una spagnola e un’inglese. Le prime di Ligue 1, Bundesliga e Premier: manca soltanto chi comanda in Liga perché il Barcellona ha perso il derby con Simeone. I quattro campionati top, tra i quali non c’è più l’Italia. Poi è vero che la Premier è combattuta, in Spagna è una lotta a due, e in Germania e Francia esistono dittature di ferro, mentre da noi nessuno riesce più a vincere due scudetti di fila, ma i padroni dell’Europa sono ormai altri, il nostro è un equilibrio dei poveri. Abbiamo trascorso un’altra settimana alla tv, ieri Bologna e Fiorentina sono state le ultime a salutare.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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