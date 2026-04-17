Le fragole sono tra i frutti più apprezzati, riconoscibili per il loro colore rosso intenso e il profumo delicato. Spesso acquistate in grandi quantità, si trovano facilmente sui banchi dei mercati e nei negozi specializzati. Per conservarle al meglio e prolungarne la freschezza, ci sono alcune tecniche e accorgimenti che vengono consigliati, come il metodo di conservazione e le condizioni ideali di temperatura.

Le fragole sono uno di quei frutti che non lasciano mai indifferenti: appena le vediamo, rosse e profumate, ne compriamo sempre troppe. E poi il giorno dopo, o al massimo quello dopo ancora, eccole lì: un po’ mosce, qualcuna già ammaccata. Il problema non è la quantità che compriamo. È che non sappiamo come trattarle nel modo giusto. Con qualche accortezza, le fragole durano molto più a lungo di quanto pensiamo. Come conservare le fragole. Congelare le fragole è una soluzione ottima, soprattutto quando ne abbiamo in abbondanza e non riusciamo a consumarle tutte in tempo. Il procedimento è semplice ma va fatto con cura: prima di tutto le laviamo molto bene, eliminiamo le foglioline e le asciughiamo con attenzione, in quanto l’umidità residua in freezer non va bene.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fragole, come conservarle più a lungo

4 Trucchi Geniali per Conservare Frutta e Verdura Fresca Più a Lungo

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