Forza Italia Napoli Silvestro | Dalle municipalità criticità importanti ma adesso responsabilità e compattezza

Un rappresentante di Forza Italia a Napoli ha incontrato i consiglieri municipali per discutere delle criticità emerse nelle municipalità. Durante l'incontro, sono stati sottolineati i temi di responsabilità e la necessità di mantenere il confronto aperto. È stato deciso di approfondire le questioni solo dopo il completamento delle amministrative in corso. Nessun altro dettaglio sui contenuti specifici o sulle decisioni prese è stato comunicato.

Forza Italia Napoli, Silvestro incontra i consiglieri municipali: “Responsabilità e confronto, ogni approfondimento dopo le amministrative”. “Nella mia qualità di Segretario Provinciale di Forza Italia Napoli, a seguito della lettera ricevuta dai Consiglieri delle Municipalità del Comune di Napoli, ho ritenuto opportuno convocare una riunione per ascoltare direttamente le istanze e le preoccupazioni emerse. Si tratta di questioni importanti, che meritano attenzione e che considero degne di essere rappresentate nelle sedi opportune. Proprio per questo, ho ritenuto necessario richiamare tutti a un senso di responsabilità in una fase particolarmente delicata per il nostro partito”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Forza Italia Napoli, Silvestro: “Dalle municipalità criticità importanti, ma adesso responsabilità e compattezza” Notizie correlate Hellas Verona - Napoli, le probabili formazioni. Sammarco recupera pedine importanti: «Servono orgoglio e compattezza»Alla vigilia della sfida contro il Napoli, l’Hellas Verona prova a ricompattarsi in uno dei passaggi più delicati del campionato. Leggi anche: Centrodestra, prove di compattezza. Da FdI a Forza Italia, fino alla Lega: "In città c’è malumore, serve unità" Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli. Silvestro (Forza Italia): Dalle municipalità criticità importanti, ma adesso responsabilità e compattezza; Forza Italia, a Napoli incontro sulla medicina territoriale: chiude Martusciello; FORZA ITALIA. DIRIGENTI DI NAPOLI CHIEDONO A TAJANI IL RINVIO DEI CONGRESSI LOCALI; Forza Italia, Barelli sottosegretario per liberare il posto a Costa. Napoli. Silvestro (Forza Italia): Dalle municipalità criticità importanti, ma adesso responsabilità e compattezzaNella mia qualità di Segretario Provinciale di Forza Italia Napoli, a seguito della lettera ricevuta dai Consiglieri delle Municipalità del Comune di Napol ... teleradio-news.it Forza Italia, a Napoli incontro sulla medicina territoriale: chiude MartuscielloNAPOLI. La medicina territoriale nel terzo millennio è il titolo dell’incontro pubblico promosso da Forza Italia in programma venerdì 10 aprile, alle ore 16:30, nella Sala del Consiglio comunale di ... ilroma.net Marco Russo: Il Nuovo Volto di Forza Italia a Casalnuovo di Napoli. Con Nicoletta Romano come Sindaco, una squadra di esperienza e innovazione per il futuro della città. Casalnuovo di Napoli si prepara a vivere una nuova stagione politica con l’ingresso di facebook