Formazioni ufficiali Inter Cagliari | le scelte di Chivu e Pisacane

Stanno per scendere in campo questa sera a San Siro le formazioni ufficiali di Inter e Cagliari, con le scelte di Chivu e Pisacane già annunciate. Le squadre si preparano a affrontarsi in una partita valida per il campionato di Serie A, con le rispettive formazioni confermate dai rispettivi allenatori. La sfida vede le formazioni schierate in modo ufficiale, pronte per il calcio d’inizio.

di Alberto Petrosilli Formazioni ufficiali Inter Cagliari: sono stati diramati gli schieramenti della sfida in programma questa sera a San Siro. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari, sfida in programma questa sera a San Siro e valida per la 33esima giornata di Serie A. Le scelte di Chivu e Pisacane: INTER (3-5-2): 13 Martinez; 25 Akanji, 6 De Vrij, 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 1 Sommer, 12 Di Gennaro, 7 Zielinski, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 48 Mosconi, 51 Alexiou. Allenatore: Cristian Chivu CAGLIARI (3-5-2): 1 Caprile; 32 Zé Pedro, 26 Mina, 33 Obert; 2 Palestra, 8 Adopo, 10 Gaetano, 25 Sulemana, 15 Rodriguez; 29 Borrelli, 94 S.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Formazioni ufficiali Inter Cagliari: le scelte di Chivu e Pisacane Notizie correlate Formazioni ufficiali Inter Cagliari, le scelte di Chivu e Pisacane per la sfida di Serie ALocatelli Juve, rinnovo fino al 2030: il capitano bianconero firma il nuovo accordo! E spunta una novità in vista della sfida col Bologna…... Formazioni ufficiali Cagliari Verona: le scelte di Pisacane e ZanettiMaignan Milan, adesso è ufficiale: c’è la firma sul rinnovo! Il comunicato del club rossonero Mlacic Udinese, irrompono i friulani nella corsa al... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Inter-Cagliari, la probabile formazione di Chivu; Inter-Cagliari: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Inter-Cagliari: probabili formazioni e statistiche; Inter-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv. Inter-Cagliari LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45La diretta live di Inter-Cagliari di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Le formazioni ufficiali di Inter-Cagliari (Serie A)Allo stadio San Siro si giocherà la sfida tra Inter e Cagliari, valida per la 33ª giornata di Serie A. I nerazzurri vogliono blindare lo Scudetto e chiudere - o quasi - la corsa al titolo, mentre i sa ... 90min.com Inter-Cagliari diretta Serie A: segui la sfida - facebook.com facebook Serie A, il programma della 33^ giornata: stasera Inter-Cagliari su Sky e in streaming su @NOWTV_It #SkySport #SerieA #SkySerieA x.com