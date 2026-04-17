formazioni ufficiali inter cagliari le scelte di chivu e pisacane per la sfida di serie a

Le formazioni ufficiali di Inter Cagliari sono state comunicate in vista della partita valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026. L'allenatore dell'Inter ha scelto i giocatori che scenderanno in campo, mentre l'allenatore del Cagliari ha deciso la formazione titolare. La partita si svolgerà nel contesto del campionato di massima serie e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

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