Food Rossopomodoro a Giugliano | al via il Pizza No Limits
A Giugliano, presso il parco commerciale “Grande Sud”, prende il via il nuovo appuntamento settimanale di “Rossopomodoro” dedicato alla pizza. Ogni martedì sera, clienti e appassionati potranno partecipare all’evento “Pizza No Limits”, un’occasione per gustare le specialità della pizzeria in un’atmosfera informale e conviviale. La serata rappresenta un momento fisso nel calendario delle attività del locale, aperto a chi desidera trascorrere una serata all’insegna della buona cucina.
Giugliano. Sarà l’appuntamento fisso di ogni martedì sera a cena da “Rossopomodoro” presso il parco commerciale “Grande Sud” a Giugliano, ovvero il “Pizza No Limits”. Un menù a prezzo fisso che include tutte le pizze classiche e una bibita o birra da 20 cl. Un modo conveniente per poter assaggiare tutti i gusti di pizza proposti. L'articolo Teleclubitalia.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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