Italia | Tasse Verdi studio UE prevede 62 miliardi entro il 2030 per finanziare la transizione ecologica

L’Italia potrebbe raccogliere fino a 62 miliardi di euro tra ora e il 2030 grazie alle tasse verdi. Lo rivela uno studio dell’Unione Europea, che mette in luce risorse ancora non sfruttate per finanziare la transizione ecologica. Le proposte stanno attirando l’attenzione di chi cerca di capire come far convivere ambiente e finanza pubblica.

Tasse Verdi, l'Italia può Incassare 62 Miliardi entro il 2030: Lo Studio UE Svela Potenzialità Inespresse. Bruxelles punta sulla tassazione ambientale come strumento chiave per finanziare la transizione ecologica. Uno studio della Commissione Europea rivela che l'Italia potrebbe incrementare di oltre 62 miliardi di euro le proprie entrate fiscali entro il 2030, adottando un sistema di tassazione più efficace su inquinamento e utilizzo delle risorse naturali. L'analisi, pubblicata il 12 febbraio 2026, indica un margine di miglioramento significativo per il nostro paese, con benefici sia per le casse dello Stato che per la riduzione delle pressioni ambientali.

