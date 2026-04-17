Fondazione Arezzo Comunità | è online l’Annual Report 2025

La Fondazione Arezzo Comunità ha pubblicato online l’Annual Report 2025, un documento di circa 40 pagine che riassume i progetti e le attività svolte nel corso dell’anno. Il rapporto è ora accessibile per la consultazione e presenta un riepilogo delle iniziative più significative messe in atto dalla fondazione nel 2025.

Arezzo, 17 aprile 2026 – È online e disponibile per la consultazione l ’Annual Report 2025 della Fondazione Arezzo Comunità: poco più di 40 pagine dove sinteticamente vengono ripercorsi i progetti e le iniziative che hanno segnato un anno di attività. Disponibile sia in formato cartaceo, sia sul sito della fondazione (al link: https:www.arezzocomunita.itwp-contentuploads202604report2025.pdf), il report evidenzia come nel 2025 la Fondazione Arezzo Comunità abbia consolidato la sua crescita con oltre 80 realtà di terzo settore (piccole, medie, grandi) che hanno deciso di farne parte. Un mondo eterogeneo e affascinante che racconta l'Arezzo migliore e che vede dialogare e collaborare realtà di volontariato, organizzazioni impegnate nella cooperazione, pubbliche assistenze, patronati e esperienze legate alla promozione sociale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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