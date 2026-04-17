A Follonica, il sistema di raccolta dei rifiuti è stato completamente rinnovato con l’installazione di 45 nuove isole interrate, attive da giovedì 16 aprile. Questi nuovi contenitori sono stati posizionati in diverse zone della città del Golfo, sostituendo le precedenti strutture di raccolta. La modifica riguarda l’intera area urbana, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto visivo delle strutture sul territorio.

Il sistema di gestione dei rifiuti di Follonica ha subito un cambiamento radicale nella giornata di giovedì 16 aprile, con l’attivazione ufficiale di 45 nuovi contenitori interrati distribuiti in tutta la città del Golfo. L’operazione, che ha l’inaugurazione delle prime isole ecologiche, segna il passaggio a una tecnologia che punta a migliorare la pulizia urbana e l’efficienza della raccolta differenziata attraverso l’uso di strutture sotterranee. L’intervento è stato reso possibile grazie a un investimento complessivo di un milione di euro, derivante da un contributo ottenuto dal Comune nel corso del 2022. I fondi sono stati stanziati nell’ambito del PNRR, sotto la coordinazione dell’ATO Toscana Sud, ente che funge da raccordo tra le risorse finanziarie, l’amministrazione locale e il gestore del servizio, ovvero Sei Toscana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Follonica rivoluziona i rifiuti: arrivano 45 nuove isole interrate

Notizie correlate

Leggi anche: Rifiuti, l'Intelligenza artificiale scende in strada: arrivano le nuove mini-isole interrate

Anghiari, al via la modernizzazione dei servizi ambientali: arrivano le isole interrateArezzo, 28 gennaio 2026 – Entra nel vivo la modernizzazione dei servizi ambientali ad Anghiari.