Follia sulla Casilina forza l' alt e tenta la fuga a casa e urta un Carabiniere Denunciata una 54enne

Durante un controllo sulla strada Casilina, una donna di 54 anni ha forzato l'alt e ha cercato di tornare a casa, urtando un carabiniere nel tentativo di fuga. La scena si è conclusa con la denuncia della donna, che è stata fermata e identificata. L'incidente ha provocato anche lievi ferite al militare intervenuto. La vicenda si è svolta nel corso di una notte dedicata ai controlli sulla viabilità.