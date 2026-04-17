Follia sulla Casilina forza l' alt e tenta la fuga a casa e urta un Carabiniere Denunciata una 54enne
Durante un controllo sulla strada Casilina, una donna di 54 anni ha forzato l'alt e ha cercato di tornare a casa, urtando un carabiniere nel tentativo di fuga. La scena si è conclusa con la denuncia della donna, che è stata fermata e identificata. L'incidente ha provocato anche lievi ferite al militare intervenuto. La vicenda si è svolta nel corso di una notte dedicata ai controlli sulla viabilità.
Una notte di ordinari controlli alla viabilità si è trasformata in un pericoloso inseguimento lungo la Strada Statale 6 Casilina, culminato con il ferimento di un militare dell'Arma. I Carabinieri della Stazione di Aquino hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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