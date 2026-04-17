Secondo un rapporto recente, le autorità internazionali hanno osservato che l’economia italiana presenta margini di miglioramento. La crescita attuale è definita insoddisfacente e si spera che possano essere fatti ulteriori passi avanti per rafforzare la situazione economica del paese. La valutazione fa parte di un'analisi pubblicata in una riunione tra rappresentanti di istituzioni finanziarie internazionali.

WASHINGTON, APR 17 - L'Italia ha "spazi per migliorare la crescita, che ai livelli attuali resta insoddisfacente: ci auguriamo ulteriori progressi in questa direzione". E' quanto ha detto Helge Berger, del Dipartimento europeo del Fmi, in conferenza stampa a Washington. "Nelle nostre previsioni di riferimento il deficit è al 2,8% (nel 2026, ndr), in linea con l'attuale proposta di bilancio del governo, in calo rispetto alla stima preliminare del 3,1% per il 2025". E' quanto ha detto Helge Berger, del Dipartimento europeo del Fmi, in conferenza stampa a Washington. "Partiamo dai numeri di finanza pubblica. In questo senso, il consolidamento fiscale prosegue e riflette i progressi significativi compiuti negli ultimi anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fmi, 'l'Italia ha spazi per migliorare, crescita attuale insoddisfacente'

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