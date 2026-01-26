Cresce l’elettrico per Mercedes | il commento di Trivellato

Nel terzo trimestre del 2025, Mercedes-Benz registra un quadro complesso, con una diminuzione generale delle vendite, ma evidenzia anche un incremento nell’ambito dei veicoli elettrici. Questo andamento riflette la strategia di transizione del marchio verso l’elettrificazione, segnando un passo importante nel suo percorso di sviluppo sostenibile. Trivellato commenta gli aspetti principali di questa fase di evoluzione per Mercedes-Benz.

Il terzo trimestre 2025 restituisce un quadro articolato per Mercedes-Benz, nel quale alla contrazione complessiva dei volumi si affianca un segnale chiaro di crescita sul fronte elettrico. Le oltre 525 mila unità consegnate tra auto e veicoli commerciali evidenziano un rallentamento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, influenzato da fattori macroeconomici, tensioni commerciali e dinamiche di mercato non omogenee a livello globale. All’interno di questo scenario, tuttavia, l’andamento dei modelli a batteria assume un valore indicativo più ampio rispetto al dato numerico in sé. L’aumento delle vendite BEV su base trimestrale viene letto da Trivellato, uno dei punti di riferimento per Mercedes in Italia, come un indicatore di maturazione del mercato elettrico, che inizia a consolidarsi anche oltre le fasi iniziali di sperimentazione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

