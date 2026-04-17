Flop della sanità digitale nel Lazio quasi nessuno usa il fascicolo elettronico | la Regione corre ai ripari

In Lazio, l’utilizzo del fascicolo sanitario elettronico è molto basso, con poche persone che lo utilizzano regolarmente. La Regione sta cercando di trovare soluzioni per aumentare l’adozione di questa piattaforma. Nel confronto con altre aree, come l’Emilia Romagna, dove il 92% della popolazione ha attivato il servizio, la differenza diventa ancora più evidente. La questione riguarda principalmente la diffusione e l’uso di strumenti digitali nel settore sanitario.

Da una parte l'Emilia Romagna, con una percentuale di adesione al Fascicolo sanitario elettronico al 92%. Dall'altra, molto più sotto, il Lazio, dove lo utilizza appena il 9% della popolazione. Dunque meno di un cittadino su dieci.La fotografia arriva da un recente rapporto di Gimbe e conferma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Cos'è il Fascicolo sanitario elettronico e perché nel Lazio è un flop: "Lo usa solo un paziente su 10"L'adesione, come ammesso dallo stesso presidente della Regione, Francesco Rocca, si attesta all'8-10%. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripari; Sanità, Schillaci alla scuola dei Riformatori: Prevenzione diventi pilastro; Case di Comunità a rischio flop. Dov’è il personale necessario?; Occhiuto dice sì all’autonomia e la Calabria esce dal commissariamento sanitario. Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripariAd aderire al fascicolo sanitario elettronico è meno di un cittadino su dieci: il 9% secondo Gimbe (in Emilia Romagna lo usa il 92% della popolazione). La Regione prova a invertire il trend puntando s ... romatoday.it Sanità digitale, la sfida ora è passare dalla sperimentazione all'adozione strutturaleUn incontro alla Camera ha fatto il punto sul rapporto tra policy, governance dell'innovazione e sviluppo del mercato, con attenzione alle condizioni necessarie per rendere operative le soluzioni digi ... ilsole24ore.com Flop della sanità digitale nel Lazio: quasi nessuno usa il fascicolo elettronico. La Regione corre ai ripari ift.tt/G5o7Eq2 x.com NUOVO ROUND - Dopo il flop di aprile si tenta la strada della trattativa diretta per trovare un acquirente interessato a rilevare l'immobile - facebook.com facebook