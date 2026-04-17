Fiuggi e Anagni la Polizia di Stato in campo su cybersecurity e legalità | doppio intervento sul territori

La Polizia di Stato ha svolto due interventi distinti nel territorio provinciale, dedicati alla promozione della sicurezza e della legalità. Gli interventi si sono concentrati su tematiche legate alla cybersecurity e alla prevenzione dei reati, coinvolgendo diverse aree della provincia. Le operazioni hanno visto la partecipazione di agenti e funzionari impegnati in attività di controllo e sensibilizzazione nelle comunità locali.

La Polizia di Stato è stata protagonista in due distinti appuntamenti sul territorio provinciale, confermando il proprio impegno nella promozione della cultura della sicurezza e della legalità.A Fiuggi, presso il teatro comunale, gli operatori della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Taranto, doppio intervento della Polizia di Stato: arrestati un 23enne per droga e un 42enne evasoTarantini Time QuotidianoDoppia operazione della Polizia di Stato a Taranto, dove i Falchi della Squadra Mobile hanno arrestato un 23enne per... Sicurezza a Fiuggi, in arrivo sei nuovi agenti: potenziato l'organico della Polizia di StatoIl Ministero dell'Interno ha accolto positivamente le istanze avanzate dal sindaco Alioska Baccarini e dal sindacato Silp-Cgil Arrivano rinforzi per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fiuggi, fermato con la patente scaduta minaccia di morte i poliziotti, denunciato 30enne; Fiuggi - Minaccia di morte i poliziotti durante un controllo stradale, denunciato 30enne; Fiuggi, Rubano occhiali per 60.000 euro: eseguite cinque misure cautelari in carcere; Controlli delle Forze dell’Ordine nel Frusinate: denunce, sequestri e un immobile liberato. La Polizia di Stato interviene al convegno per la sicurezza digitaleLa Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha preso parte al teatro comunale di Fiuggi ad un convegno denominato Oltre la cybersecurity, la vera consapevolezza digitale. L'evento, organizzato da Z ... ciociariaoggi.it La Polizia di Stato interviene al Forum di cultura psico-socialeNella giornata di ieri, la Polizia di stato è intervenuta al Forum di cultura psico-sociale che si è svolto presso il Palazzo Comunale - Sala della Ragione della Città dei papi. Nella circostanza, a p ... ciociariaoggi.it Marconia di Pisticci: Polizia di Stato denuncia un venticinquenne per simulazione di reato e fraudolento danneggiamento di beni assicurati. Leggi l'articolo: https://questure.poliziadistato.it/it/Matera/articolo/105869e20c0bae4d2262656200 #essercisempre #po - facebook.com facebook