Nella 33ª giornata di fantacalcio, sono stati pubblicati i consigli sui giocatori da schierare partita per partita. La guida include indicazioni dettagliate sui giocatori più affidabili e le scelte più frequenti tra gli esperti. Viene fornita una panoramica delle possibili formazioni, con suggerimenti utili per chi intende ottimizzare le proprie rose in vista delle prossime sfide. La lista si concentra sui nomi più citati e raccomandati dagli analisti.

Il Como è a caccia di punti per la zona Champions e nelle ultime trasferte sta volando: la squadra di Fabregas è rimasta imbattuta nelle ultime sette gare esterne in Serie A, subendo appena due gol nel parziale. Tuttavia, potrebbero essere rimaste delle scorie dopo la sconfitta contro l'Inter; puntiamo quindi su Ismaël Koné, già autore di sei reti in questo campionato, e Thorstvedt, quarto dei suoi per expected goals e sempre insidioso con i suoi inserimenti. Per i lariani suggeriamo Ramon che, con 31 tiri effettuati (5.42 xG), è dietro solo a Paz, Douvikas e Rodriguez per numero di conclusioni: rimane uno dei migliori difensori per ottenere il modificatore.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, i giocatori consigliati partita per partita nella 33ª giornata

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