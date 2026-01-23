Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 22ª giornata

Scopri i suggerimenti per la 22ª giornata di Serie A con la nostra guida ai giocatori consigliati. Analizziamo squadra per squadra, offrendo indicazioni pratiche e precise per ottimizzare la tua rosa al fantacalcio. Un supporto utile per chi desidera pianificare le scelte con attenzione e aggiornarsi sulle migliori opportunità di questa giornata di campionato.

Quest'anno l'Inter non ha ancora sbagliato un match contro le squadre nella parte sinistra della classifica: sono gli unici ad aver vinto tutte le sfide (10 su 10) con le formazioni che occupano le ultime dieci posizioni in Serie A. Gli uomini di Chivu sono anche quelli che hanno subito meno gol (quattro) e realizzato più reti (25) contro queste squadre. Imperativo, quindi, schierare quanti più nerazzurri possibili, con un occhio di riguardo per Sucic, uno dei migliori in campo nella sfida contro l'Arsenal e sempre pericoloso con la sua qualità, così come Bisseck, il centrale tra i suoi che tira di più e sempre insidioso su calcio piazzato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

