Una famiglia residente in un'area boschiva si trova al centro di una disputa legale che coinvolge l’affidamento dei figli. La madre, che ha denunciato di non riconoscere più i propri figli, ha espresso il suo dolore pubblicamente. Le autorità stanno conducendo perizie e approfondimenti, mentre i bambini sono stati sottoposti a controlli medici. La vicenda si intreccia con questioni legate a influenze esterne come programmi televisivi e abitudini alimentari.

Famiglia nel bosco, il tempo passa, la burocrazia incista problematiche e cronicizza la crisi di ingranaggi lungi e sempre più farraginosi, e nel frattempo il dramma della famiglia nel bosco assume contorni sempre più inquietanti, delineando il profilo di una giustizia e di un apparato assistenziale (assistenti sociali?) che, in nome di una presunta “normalizzazione”, stanno letteralmente sbriciolando identità e serenità di tre bambini. L’ultimo grido di dolore, allora, arriva da mamma Catherine. Durante le poche e fredde videochiamate concesse dal tribunale, uno dei figli si è rifiutato di parlarle. Il timore della donna è atroce: che i piccoli non la riconoscano più, percependo il distacco forzato come un abbandono.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, lo strazio di mamma Catherine: “Non mi riconoscono più”. E tra perizie e lungaggini, i bimbi cambiati da tv e cibo spazzatura

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