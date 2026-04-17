facciamo il punto sulle accuse contro katy perry e le controversie legate alla cantante

La cantante è attualmente al centro di un'inchiesta condotta dalla polizia australiana, che ha avviato un'indagine dopo alcune accuse mosse nei suoi confronti. Le autorità stanno esaminando i dettagli delle accuse e raccogliendo eventuali testimonianze. La cantante non ha ancora commentato pubblicamente sulla vicenda. La situazione si aggiunge a un quadro di controversie legate alla sua carriera e alle sue attività recenti.

Lunedì 13 aprile, l'attrice australiana Ruby Rose ha accusato di aggressione sessuale la cantante Katy Perry, raccontando tramite la piattaforma Threads la molestia subita in una discoteca di Melbourne, circa 15 anni fa. «Dopo l'accaduto le ho vomitato addosso, ho raccontato la storia pubblicamente ma l'ho trasformata in una ‘divertente storiella da ubriaca’ perché non sapevo come altro gestirla», ha affermato Ruby Rose in un altro post, spiegando le ragioni del suo silenzio fino a questo momento «In seguito ha accettato di aiutarmi a ottenere il visto per gli Stati Uniti. Quindi ho tenuto la cosa segreta. Ma vi avevo detto che non era una brava persona».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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