Ex Pertite Pd | Se bastava una letterina perché non è stata mai mandata prima?
Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Piacenza ha commentato la vicenda dell’ex Pertite, sottolineando come la questione sia complessa e si sia protratta per decenni. La consigliera Sara Soresi ha cercato di semplificare la situazione, mentre si discute anche del motivo per cui, se bastava una semplice lettera, questa non sia stata inviata in passato. La questione rimane aperta e al centro del dibattito locale.
«Sul tema dell’ex Pertite - interviene il gruppo consiliare del Partito Democratico di Piacenza - la consigliera Sara Soresi prova a semplificare una vicenda che in realtà è complessa da decenni. Le interlocuzioni tra Comune, Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio esistono da anni. Il punto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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