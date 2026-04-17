Ex Pertite Pd | Se bastava una letterina perché non è stata mai mandata prima?

Il gruppo consiliare del Partito Democratico di Piacenza ha commentato la vicenda dell’ex Pertite, sottolineando come la questione sia complessa e si sia protratta per decenni. La consigliera Sara Soresi ha cercato di semplificare la situazione, mentre si discute anche del motivo per cui, se bastava una semplice lettera, questa non sia stata inviata in passato. La questione rimane aperta e al centro del dibattito locale.