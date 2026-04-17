L'ex dirigente del Milan ha confermato di non essere coinvolto in alcuna trattativa o interesse attuale per l'acquisto del Torino. In risposta alle voci circolate nelle ultime ore, ha precisato che non ci sono accordi o proposte concrete in corso. Ha anche spiegato di non essere parte di eventuali negoziati o progetti relativi al club granata, smentendo così le indiscrezioni di mercato.

Negli ultimi giorni il nome di Marco Fassone è tornato al centro delle cronache per alcune voci legate a un possibile coinvolgimento nella cessione del Torino. Secondo le indiscrezioni circolate, l’ex amministratore delegato del Milan avrebbe avuto il compito di promuovere il dossier del club granata presso investitori stranieri. Una ricostruzione che lo stesso dirigente ha però deciso di chiarire pubblicamente, intervenendo ai microfoni di 'Radio Sportiva'. Di seguito, le sue parole. "Ho letto anche io queste indiscrezioni, ero all’estero e mi sono svegliato con il telefono intasato. Nel mio lavoro attuale faccio da consulente o...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Fassone smentisce le voci sul presunto interesse per il Torino: “Non c’è niente di concreto”

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