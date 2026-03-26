Leao smentisce presunto conflitto con Allegri al centro di allenamento del Milan

Rafael Leao ha negato di essere coinvolto in un conflitto con l'allenatore del Milan durante le sedute di allenamento. Le voci di uno scontro tra i due sono state smentite dallo stesso giocatore, che ha chiarito di non aver avuto alcun problema con l’allenatore. La notizia si è diffusa in seguito a indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. BOLOGNA, ITALIA – 03 FEBBRAIO 2026: Rafael Leao dell’AC Milan durante la partita di Serie A tra Bologna FC 1909 e AC Milan allo Stadio Renato Dall’Ara. (Foto di Alessandro SabattiniGetty Images) Il giocatore portoghese Rafael Leao ha preso posizione sui social media dopo che sono emerse notizie riguardanti presunti conflitti con il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri. Le voci sono nate a seguito di una sua sostituzione durante la partita di campionato contro la Lazio, che ha scatenato una reazione emotiva da parte dell’attaccante. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Leao smentisce presunto conflitto con Allegri al centro di allenamento del Milan. Articoli correlati Milan, Allegri striglia Leao in allenamento: ecco cosa gli ha dettoIl Milan ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video con uno spezzone dell'allenamento di ieri (9 febbraio). Allenamento Milan, buone notizie per Allegri: riecco Leao! Cosa filtra in vista della sfida col PisaSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.