Un ex concorrente del Grande Fratello ha ricevuto un commento sui social da parte di Helena Prestes, nota per la sua partecipazione al reality. Prestes, che ha attirato l’attenzione con i suoi scontri e la relazione con un altro partecipante, ha condiviso un messaggio pubblico che riguarda direttamente questa persona. La vicenda si inserisce nel filone delle interazioni tra i protagonisti del programma, spesso seguite da discussioni online.

Helena Prestes continua il suo grandissimo successo in seguito all'esperienza fatta al Grande Fratello che l'ha vista assoluta protagonista sia per i suoi scontri che per la nascita della storia d'amore con Javier Martinez. Proprio la modella brasiliana è stata confermata per il secondo anno di fila volto della campagna di Primadonna, un brand d'abbigliamento rigorosamente italiano. La 35enne di San Paolo ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui presenta gli abiti della nuova collezione primavera-estate del marchio. Immagini che sono state particolarmente apprezzate sia dai fans ma anche da un ex gieffino, il quale ha condiviso con Helena Prestes l'esperienza nella Casa.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ex gieffino colpito da Helena Prestes: arriva un commento social

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Il rapporto tra Helena Prestes e la famiglia di Javier Martinez è ottimo, e a provarlo sono le dolcissime parole che il suocero le ha dedicato su Instagram poche ore fa. Sotto ad un post di lavoro che la modella ha caricato sul suo profilo, infatti, si può trovare la d facebook