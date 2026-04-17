Questa Evoluzione è un investimento importante ( 100.000 crediti o 700 FC Points), ma i miglioramenti offerti sono talmente massicci da poter trasformare una carta comune o un argento in un top player capace di guardare negli occhi le Icone più forti del gioco. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 100.000 crediti 700 FP.. Vincoli: * OVR max: 90. Posizione: CC.. Dribbling max: 98 Intercettazioni max: 93.. Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento (per i trasformatori seriali).. No portieri. Analisi dei Miglioramenti: Statistiche da Capogiro. I boost forniti sono quasi senza precedenti, con incrementi che superano il +30 in diverse aree chiave: Upgrade Tecnico Massivo: Ricevere +35 in Visione, Passaggio Corto e Passaggio Lungo trasforma qualsiasi centrocampista nel miglior rifinitore del gioco (max 95).🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo “Il Regista Senza Tempo”: Crea il centrocampista totale! Boost +25 OVR e Piede Debole 5 (The Timeless Maestro)

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