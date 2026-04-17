Europlan investe 2 milioni per gli alloggi dei lavoratori stagionali

Un'impresa privata di Affi ha annunciato un investimento di due milioni di euro destinato alla realizzazione di alloggi per i lavoratori stagionali del settore turistico. La decisione arriva in risposta alle difficoltà legate alla mancanza di soluzioni abitative stabili per questa categoria di lavoratori. L'iniziativa mira a offrire una sistemazione più stabile e a ridurre le problematiche legate all'emergenza abitativa che coinvolge da tempo i lavoratori stagionali della zona.

Ad Affi, un’impresa privata ha dato una risposta concreta all’emergenza abitativa che da anni affligge i lavoratori stagionali del turismo. Europlan ha investito 2 milioni di euro per costruire una palazzina capace di ospitare fino a 40 persone. L'opera è stata inaugurata ieri, 16 aprile, in.🔗 Leggi su Veronasera.it

Notizie correlate

Disagio abitativo dei lavoratori agricoli stagionali: quasi 8 milioni per alloggi dignitosi nelle aree agricoleLa Regione Siciliana rafforza il proprio impegno nel contrasto al disagio abitativo che colpisce i lavoratori stranieri stagionali impiegati nel...

Gli imprenditori che non hanno problemi a trovare lavoratori (anche stagionali): così si fidelizzano i dipendentiChe gli “stagionali” rappresentino una grossa fetta di lavoratori in località turistiche come quelle della Riviera romagnola è un fatto risaputo.