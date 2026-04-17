La stagione 2025-2026 di Eurolega si è conclusa senza che Olimpia Milano e Virtus Bologna abbiano raggiunto i playoff o i play-in. Entrambe le squadre italiane hanno chiuso il campionato senza qualificazioni alla fase finale, proseguendo un trend di risultati deludenti nelle ultime stagioni. La competizione si è conclusa con le rispettive eliminazioni nelle ultime giornate della regular season.

La stagione 2025-2026 di Eurolega si chiude senza che Olimpia Milano e Virtus Bologna siano riuscite a raggiungere l’obiettivo dei playoff o, quantomeno, dei play-in. Definite anche le posizioni dell’uno e dell’altro club: 14a per l’EA7 Emporio Armani, 17a per le V nere, che quest’anno in Europa non si è avvalsa di sponsor lasciando l’Olidata solo per il campionato. Due stagioni abbastanza diverse, quelle in questione. Partiamo da Milano: i guai sono iniziati da subito, con 5 sconfitte nelle prime 7 partite prima di quattro vittorie che parevano ridare vigore alla squadra. Il 24 novembre, però, è cambiato tutto con l’uscita di scena di Ettore Messina, un fatto che si sarebbe comunque verificato a fine stagione, ma che l’urgenza del momento ha reso non ritardabile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Eurolega basket 2026: l’ennesima stagione anonima di Olimpia Milano e Virtus Bologna. Italia ancora senza post-season

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