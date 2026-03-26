LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-60 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | ritmi ancora altissimi tra le due squadre

Durante la partita tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, il punteggio è di 69-60 con pochi minuti ancora da giocare. I ritmi sono rimasti elevati, e in un momento della gara si è verificato un timeout televisivo. Dopo questa interruzione, Ellis ha segnato dalla lunetta, portando il punteggio a 71-60. La sfida si sta svolgendo nell’ambito della competizione di Eurolega 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E arriva il timeout televisivo. 71-60 Ellis a segno dalla zona della lunetta. Superata metà terzo quarto. 69-60 22 Morgan. Morgan prova la scorribanda in transizione, Ellis lo ferma con il fallo. Bonus esaurito a 5’07” dalla fine del quarto e liberi in arrivo. 69-58 Due validi di Vildoza per interferenza irregolare di Shields. Che stoppata di Nebo! Cancella Diouf alzandosi con perfetto tempismo. 69-56 Quinta tripla di LeDay, undicesima per l’Olimpia e +13. 66-56 22 Morgan. Arriva una coppia di liberi per Morgan con 6’56” da giocare nel quarto. 66-54 Che canestro di Ellis! Penetrazione e poi riesce a reggere anche il raddoppio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ritmi ancora altissimi tra le due squadre Articoli correlati Leggi anche: LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due alla Virtus Arena per il derby tricolore europeo LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si comincia!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:30 Terna arbitrale Perez-Nedovic-Balak. Una selezione di notizie su LIVE Olimpia Milano Virtus Bologna 69... Temi più discussi: Milano, che beffa: il Monaco rimonta da -10 nel 4° quarto e batte l’Olimpia in volata; LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: derby italiano di medio-bassa classifica; Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; Olimpia Milano-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming. Olimpia Milano vs Virtus Bologna, diretta 3Q 74-60 6'3Q: Nebo da sotto canestro 59-49, poi la tripla di Guduric 62-49 e poi Shields in penetrazione 64-49 dopo meno di 2'. Diouf rompe il ghiaccio per la Virtus 64-51 e poi la tripla di Vildoza ... pianetabasket.com LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 69-60, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ritmi ancora altissimi tra le due squadreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E arriva il timeout televisivo. 71-60 Ellis a segno dalla zona della lunetta. Superata metà terzo quarto. 69-60 ... oasport.it OLIMPIA AVANTI SULLA VIRTUS Milano conduce sul 57-49 dopo 20' nell'Euroderby al Forum. Già 16 punti per Zach LeDay, altri 10 da Devin Booker per i padroni di casa. Dall'altra parte 12 di Diouf e 10 di Alston per la Virtus. facebook Gli uomini a disposizione di coach Dusko Ivanovic per Olimpia Milano-Virtus Bologna x.com