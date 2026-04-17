L'Uefa ha fornito aggiornamenti sul progetto Euro32 e sui ritardi nella costruzione degli stadi italiani. Secondo l'Executive Director, il presidente dell'organizzazione, nonostante le affermazioni sulla qualità degli impianti, i lavori sono ancora in corso e si procederà senza perdere le tappe previste. La comunicazione ufficiale sottolinea l'impegno a lavorare insieme per rispettare le scadenze, rassicurando sul fatto che non ci saranno rinvii.

L’allarme lanciato ieri dalla Gazzetta sul ritardo degli stadi in vista dell’Europeo che l’Italia è chiamata ad ospitare nel 2032 ha scosso il calcio. Ieri, al forum organizzato a San Siro da Il Foglio, a cui hanno preso parte molte delle autorità del mondo del pallone, il tema era sulle bocche di tutti, dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi al presidente della Serie A Ezio Simonelli, fino ai numeri uno di Milan e Inter Marotta e Scaroni. E se n’è ovviamente interessato anche Giovanni Malagò. Tra gli ospiti di uno dei panel c’era anche Michele Uva, Uefa Executive Director per l’Europeo 2032. È lui che prova a fare...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Euro32 e il ritardo stadi, l'Uefa fa chiarezza: "Lavorando insieme non lo perderete"

Notizie correlate

Andrea Pisani fa chiarezza sui rapporti con Beatrice Arnera: ecco cosa è cambiato dopo la crisi e il film insiemeAndrea Pisani torna a parlare della sua vita privata in un’intervista rilasciata a Fanpage.

Euro 2032, il Maradona di Napoli candidato alla Uefa tra i 5 stadi italiani: avrà 70mila postiL'annuncio del sindaco Gaetano Manfredi: "Approvati i lavori per ammodernare lo Stadio Maradona.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Euro32 e il ritardo stadi, l'Uefa fa chiarezza: Lavorando insieme non lo perderete; Petrucci sulla Figc: Il nuovo presidente sia gradito al governo; Bologna-Aston Villa: è il terzo incrocio in diciotto mesi, inglesi favoriti ma partita aperta; Euro 32 a rischio: l’Italia è in ritardo sulle infrastrutture. Solo l’Allianz Stadium in regola.

Euro32 e il ritardo stadi, l'Uefa fa chiarezza: Lavorando insieme non lo perdereteL’Executive Director Uva: Ceferin quando ha detto che gli stadi italiani sono tra i peggiori d'Europa ha ragione ma nessun allarmismo, siamo nei tempi. Unici dubbi Milano e Napoli ... gazzetta.it

Simonelli: "Malago sarebbe perfetto per la FIGC ma servono anche le riforme. Stadi Sono molto preoccupato: rischiamo la revoca di Euro32" facebook

Massimo #Sessa è il nuovo Commissario per #Euro32, il quale ha il compito di coordinare e supportare le attività e gli interventi relativi alle infrastrutture sportive che ospiteranno gli Europei in Italia. : @andreaabodi #ASRoma x.com