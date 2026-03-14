A Lodi, i lavori per la costruzione della nuova arcata sul ponte dell’Adda continuano rispettando il cronoprogramma stabilito. Le imprese coinvolte stanno procedendo con le attività previste, mantenendo i tempi indicati nel piano di intervento. La realizzazione della campata avanza senza ritardi evidenti, secondo quanto comunicato dagli addetti ai lavori.

Lodi, 14 marzo 2026 – Proseguono secondo il cronoprogramma i lavori per la realizzazione della nuova campata sul ponte dell’Adda. Ieri l‘Agenzia interregionale per il fiume Po (Aipo) ha segnalato come in questa fase sono in corso gli interventi legati allo spostamento dei sottoservizi presenti nell’area di cantiere. “L’intervento relativo all’ acquedotto è stato completato, così come quello sulla fognatura, concluso ieri (oggi per chi legge, ndr )”, dice l’agenzia. Per quanto riguarda cavi telefonici e fibre ottiche sono state realizzate tutte le predisposizioni necessarie, mentre si attende la programmazione definitiva delle operazioni di spostamento da parte dei gestori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lodi, lavori per la nuova arcata nell’Adda: “Siamo in linea coi tempi previsti”

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