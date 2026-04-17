Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 17 aprile 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Nella giornata di oggi, venerdì 17 aprile 2026, sono stati estratti i numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti, i ritardatari e i jackpot aggiornati relativi a ciascun gioco. La pubblicazione comprende anche le statistiche sui numeri che non sono usciti da più tempo e le vincite recenti. L’estrazione si è svolta come di consueto e i risultati sono disponibili presso le fonti ufficiali.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 17 aprile 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 41 sulla ruota di Bari, che non esce da ben 106 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto.🔗 Leggi su Virgilio.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 05/01/2026

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