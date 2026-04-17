Estrazioni del Lotto di venerdì 17 aprile 2026 | la ruota di Napoli

Venerdì 17 aprile 2026 si sono svolte le estrazioni del Lotto sulla ruota di Napoli. Sono stati annunciati i numeri vincenti estratti in questa sessione, senza ulteriori dettagli o commenti. La comunicazione si limita alla presentazione dei numeri estratti in questa giornata, senza approfondimenti o analisi.

Questi i numeri vincenti sulla ruota di Napoli per l'estrazione del Lotto di venerdì 17 aprile 2026: I numeri estratti su tutte le ruote.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Giovedì 12 Marzo 2026

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