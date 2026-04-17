Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 17 aprile 2026
Oggi, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20:30 si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa, un gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri estratti vengono comunicati subito dopo la conclusione dell’estrazione, che si svolge regolarmente presso la sede dedicata. Questa è la data e l’ora stabilite per il sorteggio di questa sessione.
Estrazione VinciCasa oggi 17 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 16 APRILE 2026 ESTRAZIONE 15 APRILE 2026 ESTRAZIONE 14 APRILE 2026 ESTRAZIONE 13 APRILE 2026 ESTRAZIONE 12 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 17 aprile 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it
SuperEnalotto - Estrazione e risultati 29/12/2025
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Win for Life VinciCasa, anche l’estrazione del 16 aprile non assegna il ‘5’Win for Life VinciCasa, l’estrazione numero 106 di giovedì 16 aprile non assegna il 5 che vale la casa ma distribuisce ancora una volta premi importanti sulle altre categorie. gioconews.it
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