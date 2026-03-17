Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 17 marzo 2026
Oggi, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20,30, si tiene l’estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti vengono annunciati durante la diretta e rappresentano il risultato della sessione di questa sera. L’estrazione si svolge in modo regolare e trasparente come previsto dal regolamento.
Estrazione VinciCasa oggi 17 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 16 MARZO 2026 ESTRAZIONE 15 MARZO 2026 ESTRAZIONE 14 MARZO 2026 ESTRAZIONE 13 MARZO 2026 ESTRAZIONE 12 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 17 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
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