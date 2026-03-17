Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 17 marzo 2026

Da tpi.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20,30, si tiene l’estrazione di VinciCasa, il gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti vengono annunciati durante la diretta e rappresentano il risultato della sessione di questa sera. L’estrazione si svolge in modo regolare e trasparente come previsto dal regolamento.

Estrazione VinciCasa oggi 17 marzo 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, martedì 17 marzo 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI   ESTRAZIONE 16 MARZO 2026 ESTRAZIONE 15 MARZO 2026 ESTRAZIONE 14 MARZO 2026 ESTRAZIONE 13 MARZO 2026 ESTRAZIONE 12 MARZO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 17 marzo 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

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