Estrazione Superenalotto oggi 17 aprile 2026 | i numeri vincenti

Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Superenalotto. I numeri vincenti vengono comunicati immediatamente dopo l’estrazione e pubblicati sui canali ufficiali. L’estrazione si tiene presso la sala di gioco, con la presenza di testimoni e funzionari incaricati. I biglietti vengono verificati e i premi assegnati secondo le regole previste dal regolamento.

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 17 aprile, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 17 aprile 2026 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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