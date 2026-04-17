Nell’estrazione del SuperEnalotto di questa sera, venerdì 17 aprile 2026, il premio in palio è di 150 milioni e 800 mila euro. I numeri estratti per Lotto e 10eLotto sono stati annunciati poco dopo l’estrazione. Non sono stati ancora resi noti i numeri vincenti né eventuali vincite minori o premi assegnati in questa giornata. La lotteria si svolge regolarmente e i risultati sono disponibili sui canali ufficiali.

Milano, 17 aprile 2026 – Esattamente 150 milioni e 800mila euro è quanto si porta a casa chi azzecca la sestina vincente nell ’estrazione del SuperEnalotto di questa sera, venerdì 17 aprile. Si tratta attualmente del montepremi più alto al mondo dei giochi legati alla fortuna o meglio al caso. Ma non è andata così e il jackpot per giovedì’ 15 sale ancora: quota 150 milioni tondi tondi. Anche giovedì 16 aprile nessuno aveva indovinato il 6. Immagini di giocate al Superenalotto con il montepremi di 100.000.000 di euro Foto arcieri L’ultimo “6” è stato realizzato quasi un anno fa, il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), e assicurò una vincita da 35 milioni di euro.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 17 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti

Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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