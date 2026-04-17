Secondo un rappresentante del settore energia, la distribuzione dei data center è diventata una questione di sicurezza nazionale e non più solo di digital divide. La riflessione nasce dalla crescente importanza dei servizi digitali e dalla necessità di garantire una copertura omogenea su tutto il territorio. Questa considerazione si inserisce nel dibattito sulla pianificazione e protezione delle infrastrutture tecnologiche fondamentali per il paese.

Milano, 17 apr. (Adnkronos) - "La distribuzione dei data center è ormai una questione di sicurezza nazionale, non solo di digital divide. Concentrare queste infrastrutture in un'unica area aumenta i rischi fisici e cyber. Dobbiamo invece favorire una distribuzione che valorizzi le reti già presenti al Sud, dove le richieste in Lazio e Puglia sono in aumento, puntando con decisione sul recupero delle aree industriali dismesse che sono già infrastrutturate e pronte all'uso". Lo ha dichiarato Laura D'Aprile, capo Dipartimento Sviluppo sostenibile del Mase - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo alla presentazione dello studio di Engie e Key to Energy a Milano.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Energia, D'aprile (Mase): "Distribuire omogeneamente data center per sicurezza nazionale"

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